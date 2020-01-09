В Бресте у пьяного таксиста экспертиза показала 3,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе
В ночь на четверг, девятого января, в городе на Буге на проспекте Машерова экипаж ДПС заметил такси «Фольксваген-Поло», который «вилял» из стороны в сторону.
После остановки и первого общения с водителем инспектор ГАИ заметил 37-летнему брестчанину, что у него есть подозрения пьяного вождения. Таксист не стал спорить, заметив только, что выпил лишь глоток пива, которым его угостили клиенты.
Экспертиза же показала наличие 3,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении брестчанина составлен ряд административных протоколов.
Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.
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Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.
ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».