В Бресте у пьяного таксиста экспертиза показала 3,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе

В ночь на четверг, девятого января, в городе на Буге на проспекте Машерова экипаж ДПС заметил такси «Фольксваген-Поло», который «вилял» из стороны в сторону.

После остановки и первого общения с водителем инспектор ГАИ заметил 37-летнему брестчанину, что у него есть подозрения пьяного вождения. Таксист не стал спорить, заметив только, что выпил лишь глоток пива, которым его угостили клиенты.

Экспертиза же показала наличие 3,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении брестчанина составлен ряд административных протоколов.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.