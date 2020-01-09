Лукашенко призвал глав государств ЕАЭС избавиться от барьеров

«Сосредоточить совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий для создания свободной конкурентной среды» призвал руководителей государств — членов ЕАЭС Александр Лукашенко по случаю начала белорусского председательства в этой организации.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Отмечаем назревшую необходимость уточнения отдельных полномочий органов ЕАЭС. Выступаем за системное решение вопроса об исполнительской дисциплине при выполнении принятых органами союза решений, соблюдении права ЕАЭС», — приводит слова Лукашенко пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

По его мнению, требуется усиление наднациональной компетенции ЕЭК, в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий. Назрела необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза, считает белорусский руководитель.

Лукашенко призвал перейти к «единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других», поскольку «только в этом случае будут устранены предпосылки и условия для принятия национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле».

Завершение формирования общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС «должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий».

«В рамках построения общего финансового рынка» предлагается «начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов (системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов, санкционных рисков)».

По мнению Лукашенко, следует принять единую программу импортозамещения «на основе национальных программ».

«Самое важное — обеспечить широкую поддержку евразийской интеграции гражданами наших государств, — считает белорусский руководитель. — Особое внимание следует уделить социальным аспектам, повышению эффективной занятости и защищенности трудящихся, сотрудничеству в области образования, здравоохранения, продвижению здорового образа жизни, широкому вовлечению молодежи в процессы евразийской интеграции, взаимодействию в других гуманитарных областях».