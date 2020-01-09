Власти назвали происходящее в Абхазии попыткой госпереворота
Официальный Сухум расценивает штурм Администрации президента Абхазии как попытку государственного переворота.
Ранее «
По словам представителей оппозиции, они не покинут занятых позиций пока действующий глава государства Рауль Хаджимба не подаст в отставку.
Как отметил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, вооруженные силы страны пока не вмешиваются в происходящее. Он уверяет, что ахпзские военные «никогда не пойдут против своего народа».
Пропрезидентские силы (такие как партия «Форум народного единства Абхазии» и Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш») в совместном заявлении осудили призывы к протестам, подчеркнув, что «попытки обвинить президента Абхазии… совершенно безосновательны и… «преследуют единственную цель — дискредитировать главу государства любыми способами».