Власти назвали происходящее в Абхазии попыткой госпереворота

Официальный Сухум расценивает штурм Администрации президента Абхазии как попытку государственного переворота.

Ранее « Кавказский узел » сообщал, что сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, выбив там двери и окна.

По словам представителей оппозиции, они не покинут занятых позиций пока действующий глава государства Рауль Хаджимба не подаст в отставку.

Говорят, что ситуация в Абхазии близка к госперевороту. pic.twitter.com/Q0NXk1Bf8b — Чипполино (@Beria911) 9 января 2020 г.

Как отметил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, вооруженные силы страны пока не вмешиваются в происходящее. Он уверяет, что ахпзские военные «никогда не пойдут против своего народа».

Пропрезидентские силы (такие как партия «Форум народного единства Абхазии» и Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш») в совместном заявлении осудили призывы к протестам, подчеркнув, что «попытки обвинить президента Абхазии… совершенно безосновательны и… «преследуют единственную цель — дискредитировать главу государства любыми способами».