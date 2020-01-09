Власти назвали происходящее в Абхазии попыткой госпереворота

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Официальный Сухум расценивает штурм Администрации президента Абхазии как попытку государственного переворота.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, выбив там двери и окна.

По словам представителей оппозиции, они не покинут занятых позиций пока действующий глава государства Рауль Хаджимба не подаст в отставку.

Как отметил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, вооруженные силы страны пока не вмешиваются в происходящее. Он уверяет, что ахпзские военные «никогда не пойдут против своего народа».

Пропрезидентские силы (такие как партия «Форум народного единства Абхазии» и Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш») в совместном заявлении осудили призывы к протестам, подчеркнув, что «попытки обвинить президента Абхазии… совершенно безосновательны и… «преследуют единственную цель — дискредитировать главу государства любыми способами».
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Тэги: Абхазия попытка госпереворота Персона: Рауль Хаджимба Мираб Кишмария Город: Сухум

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