Беларусь ожидают фронтальные разделы

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В пятницу, десятого января, погоду в республике будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с западной части Европы.

По прогнозам синоптиков, в основном будет облачная погода. Выпадут осадки (дождь, в восточных районах с мокрым снегом). В отдельных регионах сгустится туман.

Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • минимально ночью -2..+3°С;
  • максимальная днем +1..+7°С.

Атмосферное давление будет падать.
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Тэги: погода

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