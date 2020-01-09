Беларусь ожидают фронтальные разделы

В пятницу, десятого января, погоду в республике будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с западной части Европы.

По прогнозам синоптиков, в основном будет облачная погода. Выпадут осадки (дождь, в восточных районах с мокрым снегом). В отдельных регионах сгустится туман.

Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

минимально ночью -2..+3°С;

максимальная днем +1..+7°С.

Атмосферное давление будет падать.