Лукашенко: белорусы не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей

«Сегодня отношения белорусов и россиян — это показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще», — такое мнение высказал Александр Лукашенко 9 января в Минске на церемонии вручения премий «За духовное возрождение», «Белорусский спортивный Олимп» и спецпремии деятелям культуры и искусства.

«Даже между США и Ираном: потузались, потузались, по морде надавали друг другу и тихонечко договариваются, думают, неужели мы глупее», — сказал официальный лидер.

В своем выступлении он упомянул некий «закрытый отчет для президента, как нас оценивают в мире».

«Что мне понравилось (это говорят не просто люди, которые к нам приехали в хоккей поиграть, туристы и так далее, я уже о них не говорю, вы их слышите, говорят профессионалы и специалисты), о белорусах говорят, о нашем государстве говорят. Говорят, да, в Беларуси есть коррупция, но она или на минимуме, а если наверху, то ее вообще местами нет. Ну я-то понимаю, где она есть, а где нет. О белорусах они говорят, что это образованные, — цитирую — трудолюбивые люди, и, что меня «уразіла» (впечатлило. — БелаПАН.), это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей. Я цитату привел. Мне было приятно читать этот отчет из закрытых источников, где люди вслух не говорят, люди просто, вырабатывая политику, советуют своим правительствам», — сказал Лукашенко.

В то же время он призвал: «Мы ни в коем случае не должны косо смотреть на своих соседей, особенно на россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули эти два народа. Тогда все — крест. Здесь, в Евразии, крест».