Александр Кульчий будет работать в московском «Динамо»

Белорусский специалист Александр Кульчий перешел на работу в ФК «Динамо-Москва», где будет тренировать дублирующий состав.

Фото ФК «Динамо-Москва»

Девятого января в офисе клуба наставник подписал контракт, а уже в пятницу утром он отправиться с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Турции.

Напомним, Кульчий два сезона провел за главную команду клуба, забив в 62-х матчах четыре года.

Пресс-службе «Динамо» белорус рассказал, что «очень рад вернуться в легендарный клуб»: «Считаю, что «молодежка» должна двигаться в одном направлении с главной командой. Поэтому будем плотно взаимодействовать с тренерским штабом основы. Знаком с базой, инфраструктурой «Динамо». Хочется завершить сезон в Молодежном первенстве на первом месте, стать чемпионами, продолжить побеждать. Ведь любая победа придает уверенности в своих силах».