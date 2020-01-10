На Западе все чаще говорят, что украинский «Боинг» был сбит ракетой

В западном мире все чаще говорят о том, что украинский «Боинг 737» был сбит иранской ракетой под Тегераном.

Вчера, в частности, последним такую версию выдвинул канадский премьер Джастин Трюдо, заявивший, что у его правительства «есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», приводит слова Трюдо Би-би-си .

Ранее президент США Дональд Трамп осторожно намекнул, что такая возможность не исключается.

Вслед за Трюдо заявление сделал британский премьер Борис Джонсон: «Существует набор информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Это, вполне вероятно, было ненамеренно».

Масла в огонь этой версии подливают американские СМИ, которые ссылаются на некие источники в Пентагоне, а также в разведках США и Ирака.

Официальный Тегеран отвергает все эти обвинения, требуя подтвердить свои слова доказательствами: «С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, и такие слухи нелогичны».

«Боинг 737», совершавший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал вскоре после взлета. Позже после сообщения о падении в сети появилось видео падения лайнера «Международных авиалиний Украины».