На Западе все чаще говорят, что украинский «Боинг» был сбит ракетой
В западном мире все чаще говорят о том, что украинский «Боинг 737» был сбит иранской ракетой под Тегераном.
Вчера, в частности, последним такую версию выдвинул канадский премьер Джастин Трюдо, заявивший, что у его правительства «есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», приводит слова Трюдо
Ранее президент США Дональд Трамп осторожно намекнул, что такая возможность не исключается.
Вслед за Трюдо заявление сделал британский премьер Борис Джонсон: «Существует набор информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Это, вполне вероятно, было ненамеренно».
Масла в огонь этой версии подливают американские СМИ, которые ссылаются на некие источники в Пентагоне, а также в разведках США и Ирака.
Официальный Тегеран отвергает все эти обвинения, требуя подтвердить свои слова доказательствами: «С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, и такие слухи нелогичны».
«Боинг 737», совершавший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал вскоре после взлета. Позже после сообщения о падении в сети появилось видео падения лайнера «Международных авиалиний Украины».