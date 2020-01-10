Топ-менеджер Wargaming создает партию, чтобы попасть в парламент

Один из топ-менеджеров компании Wargaming, директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать «Партию прямой демократии».

В его планах участие партии в российской политике:

2020-й — региональные выборы;

2021-й — выборы в Госдуму.

Ожидается, что учредительный съезд новой политструктуры пройдет пятого марта.

Кроме него, по информации «Коммерсанта» , в оргкомитет войдут: Алексей Пилько, директор Евразийского коммуникационного центра; Борис Чигидин, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги»; Олег Артамонов, гендиректор Unwired Devices; Тимофей Шевяков, бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино).

Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся во многих странах мира: от США до Австралии.

Владельцем компании является белорус Виктор Кислый.

В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в 1,5 млрд долларов.