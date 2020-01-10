Топ-менеджер Wargaming создает партию, чтобы попасть в парламент
Один из топ-менеджеров компании Wargaming, директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать «Партию прямой демократии».
В его планах участие партии в российской политике:
- 2020-й — региональные выборы;
- 2021-й — выборы в Госдуму.
Ожидается, что учредительный съезд новой политструктуры пройдет пятого марта.
Кроме него, по информации
Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся во многих странах мира: от США до Австралии.
Владельцем компании является белорус Виктор Кислый.
В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в 1,5 млрд долларов.