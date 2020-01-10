Победу белорусов в матче с сербами назвали «великой»

Один из лидеров национальной мужской сборной Беларуси по гандболу Борис Пуховский считает победу нашей команды в первом поединке группового этапа чемпионата Европы «великой».

Фото пресс-службы БФГ

В четверг вечером дружина Юрия Шевцова взяла верх над командой Сербии — 35:30.

Гандболист заявил, что это «великая победа для нас», так как необходимо было с победы стартовать в турнире.

«Впереди еще две тяжелые игры, но эта решала очень многое, — подчеркнул Пуховский в комментарии на канале



SEHA Gazprom League. — Если бы мы уступили, то уже думали бы о плохом. Но сейчас все супер. Мы выиграли, нам все удалось».

Во втором матче нашего квартета Хорватия переиграла Черногорию — 27:21 (12:13).

Положение команд в турнирной таблице:

Хорватия — 2 очка; Беларусь — 2; Сербия — 0; Черногория — 0.

Завтра белорусы встретятся с хорватами (начало в 18:00).