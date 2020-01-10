Лукашенко заявил о незыблемости «нашего традиционного социально ориентированного уклада»

По словам Александра Лукашенко, независимое белорусское государство было создано благодаря «памяти о своих истоках и верности земле своих предков».

Фото пресс-службы президента

Он заверил, что государство продолжит поддержку всех, кто «обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции».

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не отстраняется от огромного мира, так как соединена с другими народами и странами тысячами нитей от экономических и культурных, до дипломатических и родственных.

«Мы открыты для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, но наш традиционный социально ориентированный уклад незыблем. Только так, помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт», — подчеркнул президент на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

Ранее Лукашенко заявил, что «мы ни в коем случае не должны косо смотреть на своих соседей, особенно на россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули эти два народа. Тогда все — крест. Здесь, в Евразии, крест».