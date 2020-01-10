Лукашенко: мне бог помог стать первым президентом и сыграть главную роль в строительстве государства

В ходе своего выступления на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», Александр Лукашенко обратился к собравшейся «элите нашего государства».

Фото из архива пресс-службы президента

Он отметил, что в последнее время все чаще поднимает тему суверенитета и независимости Беларуси: «Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее».

По его мнению, бог дал возможность на белорусской земле без кровопролития «построить, заложив основу с нуля, оставшись на обломках, осколках огромной империи, суверенное и независимое государство»: «Он нам помог, если действительно существует. Без него не обошлось».

Поэтому, считает он, нельзя «спотыкаться о собственное нытье, о собственные разглагольствования и пожелания» и не использовать эту уникальную возможность.

Лукашенко подчеркнул, что нынешнее белорусское государство строится для детей, которых он назвал «самым ценным и дорогим, что у нас у каждого есть».

Он выразил мнение, что бог помог ему стать первым президентом Беларуси и, «извините за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства».

«Но разве найдется человек, президент (которому так повезло, который наелся этой власти сполна — говорю вам откровенно), который собственными руками уничтожит то, что сам создавал?» — задал вопрос глава государства.

Он подчеркнул, что не оправдывается, тем более «никого не боюсь». «Я просто хочу предупредить вас всех: сейчас очень острый период в существовании нашего государства», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.