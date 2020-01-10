Посольство Ирана в Минске открыло книгу соболезнований в связи с гибелью Сулеймани и крушением украинского «Боинга»

В посольстве Ирана 10 января будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и крушением украинского самолета в Тегеране.

Как сообщила пресс-служба посольства, оставить запись в книге соболезнований можно в здании дипмиссии (Минск, Старовиленский тракт, 41а) с 10 до 13 часов.

3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада (Ирак). В результате погиб командующий спецподразделением генерал Касем Сулеймани, который прилетел в Ирак для консультаций с местными шиитскими группировками. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что удары были нанесены по его приказу, назвал Сулеймани «террористом номер один в мире» и пригрозил новыми ракетными ударами по Ирану в случае атаки на американцев. Ночью 8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке.

Утром 8 января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни. Самолет должен был выполнить рейс PS752 Тегеран — Киев. На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. По информации Министерства иностранных дел Украины, среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании. Согласно предварительным данным, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя (в последнее время на Западе все чаще говорят, что лайнер был сбит ракетой).