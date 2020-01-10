После слов Лукашенко об «очень остром периоде» выросли все основные валюты

Сразу все основные иностранные валюты демонстрируют рост на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.

Так американская европейская и российская валюты торгуются на следующих уровнях:

доллар — 2,1195 белорусского рубля (+0,0036 пункта);

евро — 2,3544 белорусского рубля (+0,0018 пункта);

российский рубль — 3,4617 белорусского рубля за 100 российских (+0,0025 пункта).

Напомним, накануне вечером Александр Лукашенко заявил, что наша страна оказалась в «очень остром периоде существования нашего государства».

По его словам, «мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».