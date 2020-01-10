В Гомеле подросток попал под колеса авто — он в больнице

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 15-летний подросток, случилось в Гомеле.

По информации областной Госавтоинспекции, накануне днем гомельчанин увидел автобус, который подъезжал к остановке на противоположной стороне улицы.

Решив успеть на него, он побежал в запрещенном для перехода месте между стоящими на остановке троллейбусом и автобусом и был сбит «Фольксвагеном».

Подросток получил травмы и был госпитализирован.