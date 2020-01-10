Судный день: в Беларуси массово наказывают за акции против интеграции с Россией

10 января — очередной день массовых судов над участниками акций против белорусско-российской интеграции, который прошли 7,8, 20 и 21 декабря.

Оппозиционных политиков и общественных активистов судят за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях).

По данным правозащитного сайта spring96.org , сегодня в разных судах Минска планируется рассмотреть более двух десятков административных дел.

Суды над участниками декабрьских акций — более 40 административных процессов — начались 8 января. Подсудимых, как правило, наказывают крупными штрафами. Например, общая сумма штрафов, начисленных только 9 января, составила порядка 15.000 долларов, сообщают правозащитники.

В числе сегодняшних подсудимых:

журналистки Ольга Быковская и Диана Середюк;

блогеры Эдуард Пальчис и Дмитрий Козлов;

политики Ольга Ковалькова, Юрий Беленький, Юрий Губаревич, Вячеслав Сивчик и Игорь Ляльков;

писатель Владимир Орлов;

активисты Анна Шапутько, Светлана Коваленко, Нина Багинская, Майя Наумова, Андрей Рогов, Галина Логацкая, Данила Лаврецкий, Марина Адамович.

Процессы над некоторыми участниками акций также пройдут в городе Лида и в суде Дубровенского района.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Беларусь «идет не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».

В этой связи, считает глава государства, надо «прекратить «шатания» по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь».