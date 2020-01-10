Судный день: в Беларуси массово наказывают за акции против интеграции с Россией
10 января — очередной день массовых судов над участниками акций против белорусско-российской интеграции, который прошли 7,8, 20 и 21 декабря.
Оппозиционных политиков и общественных активистов судят за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях).
По данным правозащитного сайта
Суды над участниками декабрьских акций — более 40 административных процессов — начались 8 января. Подсудимых, как правило, наказывают крупными штрафами. Например, общая сумма штрафов, начисленных только 9 января, составила порядка 15.000 долларов, сообщают правозащитники.
В числе сегодняшних подсудимых:
- журналистки Ольга Быковская и Диана Середюк;
- блогеры Эдуард Пальчис и Дмитрий Козлов;
- политики Ольга Ковалькова, Юрий Беленький, Юрий Губаревич, Вячеслав Сивчик и Игорь Ляльков;
- писатель Владимир Орлов;
- активисты Анна Шапутько, Светлана Коваленко, Нина Багинская, Майя Наумова, Андрей Рогов, Галина Логацкая, Данила Лаврецкий, Марина Адамович.
Процессы над некоторыми участниками акций также пройдут в городе Лида и в суде Дубровенского района.
Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Беларусь «идет не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».
В этой связи, считает глава государства, надо «прекратить «шатания» по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь».