Президент Абхазии отказался уходить в отставку

На требования оппозиции уйти в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил отказом. В то же время он согласился провести переговоры с представителями Блока оппозиционных сил.

Во время инаугурации / Фото из архива пресс-службы президента Абхазии

Девятого января в Сухуме сотни протестующих захватили здание Администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота.

Посетившие президента на госдаче депутаты, передали ему требования протестующих. Однако президент Абхазии отказался добровольно уйти в отставку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» депутат Народного собрания, представитель оппозиции Дмитрий Дбар.

По мнению президента, его отставка приведет к дестабилизации ситуации в стране, и сейчас он работает над тем, как разрядить напряженную политическую ситуацию в стране. Об этом сообщил депутат Алхас Джинджолия, который входил в делегацию парламентариев.