На Витебщине девочка-подросток ушла из приюта и пропала

В Витебской области объявлен срочный поиск 15-летней Марии Кирикович, о судьбе которой ничего не известно с вечера восьмого января.

Как сообщили в милиции, девочка-подросток ушла из приюта «Толочинский социально-педагогический центр» и перестала выходить на связь.

Мария была одета в черную куртку, красную байку, синие джинсы, черные ботинки и розовую шапку.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвонить в службу «102».