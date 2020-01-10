На Витебщине девочка-подросток ушла из приюта и пропала

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В Витебской области объявлен срочный поиск 15-летней Марии Кирикович, о судьбе которой ничего не известно с вечера восьмого января.


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Как сообщили в милиции, девочка-подросток ушла из приюта «Толочинский социально-педагогический центр» и перестала выходить на связь.

Мария была одета в черную куртку, красную байку, синие джинсы, черные ботинки и розовую шапку.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвонить в службу «102».
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Тэги: пропал человек Персона: Мария Кирикович Город: Толочин

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