Некляева оштрафовали за акцию против интеграции с РФ

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Владимир Некляев оштрафован судом Ленинского района Минска на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией, которая состоялась 7 декабря.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судья Татьяна Шоцик на заседании 9 января признала политика виновным по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.


Судный день: в Беларуси массово наказывают за акции против интеграции с Россией

Суд над Некляевым начался 30 декабря. Свидетели — милиционеры — в суд не явились. В начале процесса политик заявил отвод судье. Был объявлен перерыв в рассмотрении административного дела до 10 января. На эту дату Некляеву выписали повестку.

В связи с чем суд прошел раньше назначенного срока, выяснить не удалось. Политик в настоящее время, по словам его жены Ольги Некляевой, находится за пределами Беларуси. О прошедшем накануне судебном процессе ей ничего не известно.

Несанкционированные уличные акции за независимость Беларуси и против интеграции с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.
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Тэги: штрафы оппозиция суды Персона: Владимир Некляев Татьяна Шоцик Ольга Некляева Город: Минск

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