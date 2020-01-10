Адвокату Чуденцова неизвестно о возбуждении против подзащитного нового дела

Александру Галиеву, адвокату журналиста Владимира Чуденцова, неизвестно о возбуждении в отношении его подзащитного нового уголовного дела.

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Накануне телеграм-канал «Папаратор» сообщил, что в отношении Чуденцова, который обвиняется в хранении наркотических средств без цели сбыта и попытке незаконного перемещения наркотиков через границу, возбуждено новое уголовное дело — по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего). Основанием стали материалы доследственной проверки информации из СМИ.

Галиев сообщил БелаПАН, что 9 января вместе с брестским следователем был у Чуденцова, но «никаких постановлений, никакой информации у нас об этом нет».

«Говорить о том, что возбуждено новое уголовное дело, я могу только после того, как увижу соответствующее постановление. Такого постановления ни я, ни Владимир не видели. Кроме того, за все это время никто к моему подзащитному по этой ситуации не приезжал, никаких вопросов не задавал», — подчеркнул защитник.

По его словам, следствие ведет Брестский межрайонный отдел Следственного комитета: «Они нам об этом никаких вопросов также не задавали, никаких следственно-процессуальных действий в этой части не проводилось. Мы знаем, что проводится проверка, но я, в свою очередь, не имею полномочий в данной проверке участвовать, потому что Чуденцов не привлекался по этой проверке никоим образом. Мы знаем, что рассылаются по стране те или иные запросы в отношении Чуденцова, но никаких официальных сведений у нас нет».

Галиев отметил, что у Чуденцова нет жалоб на состояние здоровья или условия содержания в СИЗО.

«Позиция его остается та же и по незаконному обороту наркотических средств, и по каким-то этим разговорам про материалы проверки. От дачи показаний он по-прежнему отказывается. А следственные и процессуальные действия проводятся в части назначения и проведения экспертиз, — сказал адвокат. — Срок ареста у него до 21 января, но есть вероятность, что срок следствия будет продлен еще на месяц».

В СК информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чуденцова БелаПАН не подтвердили и не опровергли.

Владимир Чуденцов был задержан вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе во время таможенного контроля. В личных вещах Чуденцова было найдено 0,87 грамма марихуаны. В тот же день провели обыск дома у журналиста, где якобы также был обнаружен пакет с марихуаной. 24 ноября прокурор избрал для Чуденцова меру пресечения — арест.

Согласно результатам освидетельствования, журналист не находился под влиянием наркотических веществ. Чуденцов утверждает, что наркотики ему подбросили.

30 ноября Чуденцову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 328-1 (попытка незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств) УК.

На сайте nn.by 30 ноября было опубликовано интервью с жителем Витебска, который сообщил, что 15 лет назад он, будучи подростком, подвергся сексуальному насилию со стороны Чуденцова. Тогда он не стал обращаться в милицию. Сообщить о преступлении сейчас 30-летний витеблянин, фамилия которого в статье не называлась, решил после того, как увидел, что некоторые «делают героя» из задержанного журналиста.

Автор telegram-канала Nexta блогер Степан Путило считает, что задержание Чуденцова — дело политическое. По словам блогера, Чуденцов помогал ему в создании нашумевшего фильма «Лукашенко. Уголовные материалы» (впоследствии был признан экстремистским материалом), а его арест — месть властей.