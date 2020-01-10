Пропавшую из минского детдома девочку нашли в Твери — ее поместили в «бомжатник»

Пропавшая в Минске 14-летняя Виктория Ляховская найдена на территории России.

Как ранее сообщала милиция, девочка пятого января примерно в шесть часов вечера ушла из детского дома № 5 и пропала.

Сегодня пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что накануне в Твери полицейские на улице «обратили внимание на девушку, выглядевшую растерянно».

В ходе разбирательства стало известно, что она приехала из Минска.

«В настоящее время жизни и здоровью минчанки ничего не угрожает, она доставлена в местный приемник-распределитель лиц, задержанных за бродяжничество. В ближайшее время Виктория вернется в Беларусь и будет возвращена в детский дом», — подчеркнула Чемоданова.

Сегодня сообщалось, что в Анапе был найден пятилетний Михаэль Якимчик, которого искали 2,5 месяца, а из Толочинского социально-педагогического центра пропала 15-летняя Мария Кирикович.