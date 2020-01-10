ГАИ начала проведение спецмероприятия
Госавтоинспекция регулярно сообщает о наездах автомобилей на людей, переходящих дорогу по «зебре».
В частности, на Гомельщине это в основном происходит, из-за того, что водители не пропускают пешеходов.
Только в прошлом году на дорогах региона по данной причине было совершено 108 ДТП, в которых пять человек погибли, а 110 — были травмированы.
Остается проблемой эта тема и в наступившем году: уже зарегистрированы четыре аналогичные аварии, которые унесли жизни двух человек (еще двое получили травмы).
В этой связи с сегодняшнего дня и по 19 января включительно ГАИ области проведет спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.
Во время проведения акции, экипажи ДПС «будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам», а также «нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог».
В ходе дежурств будет использован смешанный контроль с использованием автомобилей «оперативного назначения и имеющих гражданское исполнение».
Также при надзоре за соблюдением ПДД будут использованы технические средства, такие как видеокамеры, приборы фото-видеофиксации.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).