ГАИ начала проведение спецмероприятия

Госавтоинспекция регулярно сообщает о наездах автомобилей на людей, переходящих дорогу по «зебре».

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В частности, на Гомельщине это в основном происходит, из-за того, что водители не пропускают пешеходов.

Только в прошлом году на дорогах региона по данной причине было совершено 108 ДТП, в которых пять человек погибли, а 110 — были травмированы.

Остается проблемой эта тема и в наступившем году: уже зарегистрированы четыре аналогичные аварии, которые унесли жизни двух человек (еще двое получили травмы).

В этой связи с сегодняшнего дня и по 19 января включительно ГАИ области проведет спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.

Во время проведения акции, экипажи ДПС «будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам», а также «нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог».

В ходе дежурств будет использован смешанный контроль с использованием автомобилей «оперативного назначения и имеющих гражданское исполнение».

Также при надзоре за соблюдением ПДД будут использованы технические средства, такие как видеокамеры, приборы фото-видеофиксации.