Писателя Владимира Орлова оштрафовали на 20 базовых за акцию против интеграции с Россией

Суд Ленинского района Минска оштрафовал писателя Владимира Орлова на 20 базовых величин (540 рублей) за участие в несанкционированном митинге против интеграции с Россией, прошедшем 8 декабря. Соответствующее решение вынес судья Алексей Кисляк.

Орлов признан виновным по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.

В начале слушаний писатель подал ходатайство о проведении слушания на белорусском языке. Судья это ходатайство удовлетворил, но отказал в ходатайстве о привлечении в качестве свидетеля защиты общественного деятеля переводчика Лявона Борщевского.

Орлов подтвердил, что находился на площади в это время, но вину свою не признал. Он прочел в суде свое эссе «Незалежнасць — гэта...», с которым выступал на митинге, и попросил приобщить его к материалам дела.

«Как писатель я считаю, что по своей профессии, статусу должен быть свидетелем таких событий в защиту независимости страны, которую мы должны защищать любыми средствами», — сказал он в суде.

В качестве свидетелей были опрошены два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Они заявили, что видели, как Орлов выступал с речью на митинге, а в конце выкрикнул «Жыве Беларусь!». Орлов задал вопрос свидетелям, о чем было его выступление и было ли там слово «интеграция». Сотрудники милиции заявили, что не помнят.