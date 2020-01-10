Студентка смыла в унитаз украденные у подруги 600 долларов

/ Происшествия
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В отношении 21-летней девушки в Витебске открыто уголовное производство за кражу.

Как сообщили местные правоохранители, пострадавшая встретилась подругой, которую давно не видела.

Сначала девушки отправились в ресторан, после которого забрели караоке-бар. Здесь одной из них «стало не совсем хорошо, и она прилегла на стойку».

Таким состоянием подруги и воспользовалась подозреваемая, вытянувшая из чужой сумочки 600 долларов.

Завладев деньгами, она предложила подруге поехать домой и даже помогла ей сесть в такси.

Уже дома пострадавшая обнаружила пропажу. Она позвонила собутыльнице, но та ответила, что ничего про доллары не знает.

Когда же в бар зашли правоохранители, поспешила в «дамскую комнату» и смыла в унитаз украденные деньги.
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Тэги: кража Город: Витебск

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