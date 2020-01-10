Блогеру из Гомеля Сергею Тихановскому дали еще 15 суток ареста
Видеоблогера Сергея Тихановского (youtube-канал
К новому сроку Тихановский приговорен за день до предполагаемого освобождения после предыдущего 15-суточного ареста за участие в несанкционированном митинге в Минске 21 декабря.
Основанием для нового административного протокола послужили показания свидетелей — сотрудников столичной милиции. Они утверждают, что 20 декабря Тихановский активно участвовал в несанкционированном митинге в Минске против интеграции Беларуси и России, размахивал флагом и выкрикивал «Жыве Беларусь!».
Блогер в суде заявил, что показания милиционеров написаны «под копирку» — точно такие обвинения звучали на предыдущем процессе.
Тихановский объяснил, что приезжал в Минск, чтобы снять видео на митинге за независимость Беларуси, и не принимал активного участия в мероприятии. В подтверждение этих слов гомельчанин продемонстрировал свой видеоблог.
На ролике видно, как на протяжении всего митинга Тихановский ведет съемку, задает вопросы участникам, но не размахивает флагом и не выкрикивает лозунги, отмечает
Однако судья признал блогера виновным и наказал максимальным сроком административного ареста. Таким образом, Тихановский будет находиться в ИВС 30 суток подряд.
Гомельчанин считает, что таким образом власти ему мстят за то, что он «показывает правду, которой нет на государственных телеканалах».