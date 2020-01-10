Предъявлено обвинение по делу об убийстве женщины, чьи останки были найдены в Свислочи

Обвинение в убийстве предъявлено 26-летнему иностранному гражданину, который был задержал в ходе расследования дела об убийстве женщины, чьи останки были обнаружены в Свислочи.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования, сообщает Следственный комитет.

2 января сотрудниками коммунальных служб, проводившими очистные работы в реке Свислочь, была найдена спортивная сумка с человеческими останками.

Спустя несколько дней в квартире на улице Романовская Слобода в Минске было обнаружено тело 37-летней женщины. В милицию обратился брат погибшей, заявивший, что его сестра давно не выходит на связь.

В ночь на 6 января в Витебске по подозрению в убийстве был задержан иностранный гражданин.

По предварительным данным, вечером 27 декабря между ним и женщиной после употребления спиртных напитков произошел конфликт. В результате мужчина причинил телесные повреждения, от которых хозяйка квартиры скончалась.