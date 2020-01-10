Компании Гуцериева поставят в Беларусь 750 тысяч тонн нефти

/ Экономика
Просмотров: 72

Нефтяные компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева планируют поставить в январе 750 тысяч тонн нефти в Беларусь.

По словам источника БелаПАН, знакомого с планами группы, сейчас на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке поставлено 130 тысяч тонн нефти. Всего планируется поставить 650 тысяч тонн нефти трубопроводным транспортом, 100 тысяч тонн — по железной дороге. Таким образом, в январе «Сафмар» выберет весь объем, утвержденный Министерством энергетики России на первый квартал. Для осуществления поставок в феврале потребуется согласие правительства на корректировку графика.


Неофициально: в Москве проходят обыски у приближенного к Лукашенко олигарха

«Пока квартального задания никто не менял, это должно исходить от российского Минэнерго. Если оно увеличит график, тогда будут следующие поставки. Но пока вопрос стоит в том, чтобы поставить в январе максимальный объем из разрешенного. Потом вопрос может в целом решиться на уровне президентов и правительства», — сказал информированный собеседник.

В пресс-службе «Сафмар» сообщили, что общий объем добычи нефти компаниями группы в 18 млн тонн в год позволяет «удовлетворить потребности российского рынка и исполнить обязательства перед Беларусью».

В декабре Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, согласно которому в 2020 году Беларусь получит 24 млн тонн российской нефти. В конце декабря зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков заявлял, что в первом квартале 2020 года планируется переработать 5,9 млн тонн нефти.

1 января Россия остановила прокачку нефти в Беларусь в связи с разногласиями по цене. Минск настаивал на отмене премии к цене поставок, которая составляет порядка 10 долларов за тонну. Таким образом белорусские власти рассчитывали получить компенсацию за налоговый маневр в России, который приводит к удорожанию сырья для Беларуси.

По оценкам концерна «Белнефтехим», в этом году из-за налогового маневра цена российской нефти для белорусских НПЗ вырастет на 20 долларов за тонну. Сейчас она составляет 83% от мировой. В январе—октябре прошлого года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене в 364 доллара за тонну.


В январе белорусские НПЗ получат 600 тысяч тонн российской нефти

Российские компании в свою очередь выражали согласие работать с Беларусью на рыночных условиях.

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. В «Белнефтехиме» сообщили, что объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года. В концерне также заявили, что российская нефть закупается без премии для поставщика.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Сафмар белорусские НПЗ Персона: Михаил Гуцериев Город: Мозырь

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко в обиде на Путина, но от России отдаляться не хочет. Или не рискует

Лукашенко в обиде на Путина, но от России отдаляться не хочет. Или не рискует

Москва рубит выгодные Минску нефтяные схемы и подвешивает газовый вопрос

Москва рубит выгодные Минску нефтяные схемы и подвешивает газовый вопрос

Лукашенко победил Россию в хоккей, но терпит поражение в интеграционной игре

Лукашенко победил Россию в хоккей, но терпит поражение в интеграционной игре

Труба дело. Чем закончатся нефтяные терки между Минском и Москвой?

Труба дело. Чем закончатся нефтяные терки между Минском и Москвой?