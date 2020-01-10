Компании Гуцериева поставят в Беларусь 750 тысяч тонн нефти

Нефтяные компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева планируют поставить в январе 750 тысяч тонн нефти в Беларусь.

По словам источника БелаПАН, знакомого с планами группы, сейчас на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке поставлено 130 тысяч тонн нефти. Всего планируется поставить 650 тысяч тонн нефти трубопроводным транспортом, 100 тысяч тонн — по железной дороге. Таким образом, в январе «Сафмар» выберет весь объем, утвержденный Министерством энергетики России на первый квартал. Для осуществления поставок в феврале потребуется согласие правительства на корректировку графика.

«Пока квартального задания никто не менял, это должно исходить от российского Минэнерго. Если оно увеличит график, тогда будут следующие поставки. Но пока вопрос стоит в том, чтобы поставить в январе максимальный объем из разрешенного. Потом вопрос может в целом решиться на уровне президентов и правительства», — сказал информированный собеседник.

В пресс-службе «Сафмар» сообщили, что общий объем добычи нефти компаниями группы в 18 млн тонн в год позволяет «удовлетворить потребности российского рынка и исполнить обязательства перед Беларусью».

В декабре Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, согласно которому в 2020 году Беларусь получит 24 млн тонн российской нефти. В конце декабря зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков заявлял, что в первом квартале 2020 года планируется переработать 5,9 млн тонн нефти.

1 января Россия остановила прокачку нефти в Беларусь в связи с разногласиями по цене. Минск настаивал на отмене премии к цене поставок, которая составляет порядка 10 долларов за тонну. Таким образом белорусские власти рассчитывали получить компенсацию за налоговый маневр в России, который приводит к удорожанию сырья для Беларуси.

По оценкам концерна «Белнефтехим», в этом году из-за налогового маневра цена российской нефти для белорусских НПЗ вырастет на 20 долларов за тонну. Сейчас она составляет 83% от мировой. В январе—октябре прошлого года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене в 364 доллара за тонну.

Российские компании в свою очередь выражали согласие работать с Беларусью на рыночных условиях.

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. В «Белнефтехиме» сообщили, что объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года. В концерне также заявили, что российская нефть закупается без премии для поставщика.