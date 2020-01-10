Беларусь экспортировала 5 млн патронов собственного производства
Заказы имеются на годы вперед.
Новое производство организовали возле деревни Устье Оршанского района, начав строительство около двух лет назад.
Помимо удовлетворения нужд национальных Вооруженных Сил, часть боеприпасов изначально планировалось экспортировать. О создании и работе патронного производства рассказал газете
Сейчас на предприятии уже работают полторы сотни человек (штат увеличат), а первые партии спортивно-охотничьих патронов трех калибров отправлены заказчику, который остался доволен. Например, более 5 млн штук ушли в европейскую страну.
«Ждет отправки очередная большая партия. Скажу больше: практически каждую неделю к нам приезжают иностранные делегации, смотрят наши патроны и многие заказывают их», — отметил Скрага.
Он также добавил, что заказы имеются на годы вперед. При этом линейку изделий намерены расширять под заказчика, как и географию поставок за рубеж. Вместе с тем полностью выполнима задача закрыть собственные потребности в патронах — спортивных, охотничьих для нарезного оружия, боевых и при необходимости строительных.