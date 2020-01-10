Беларусь экспортировала 5 млн патронов собственного производства

Новое производство организовали возле деревни Устье Оршанского района, начав строительство около двух лет назад.

Помимо удовлетворения нужд национальных Вооруженных Сил, часть боеприпасов изначально планировалось экспортировать. О создании и работе патронного производства рассказал газете «Рэспубліка» гендиректор госпредприятия «Белспецвнештехника» Алексей Скрага.

Сейчас на предприятии уже работают полторы сотни человек (штат увеличат), а первые партии спортивно-охотничьих патронов трех калибров отправлены заказчику, который остался доволен. Например, более 5 млн штук ушли в европейскую страну.

«Ждет отправки очередная большая партия. Скажу больше: практически каждую неделю к нам приезжают иностранные делегации, смотрят наши патроны и многие заказывают их», — отметил Скрага.

Он также добавил, что заказы имеются на годы вперед. При этом линейку изделий намерены расширять под заказчика, как и географию поставок за рубеж. Вместе с тем полностью выполнима задача закрыть собственные потребности в патронах — спортивных, охотничьих для нарезного оружия, боевых и при необходимости строительных.