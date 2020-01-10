В Речицком районе открыли три новые залежи нефти
Их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе «Белоруснефти».
Речь идет о Южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба, передает
В частности, при испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тысяч метров был получен приток нефти дебитом 100 тонн в сутки — и работа продолжается.
В 2020 году белорусские нефтяники закончат бурение на Гарцевском месторождении и тогда подсчитают новые запасы углеводородов. Также продолжатся сейсморазведочные работы на Макановичско-Великоборском участке, в который входит Гарцевское месторождение.
В этом году в «Белоруснефти» намечена самая масштабная программа геолого-разведочных работ за последние годы. Планируется нарастить объем полевых сейсморазведочных работ по системе 3D до 379 квадратных километров и увеличить метраж поисково-разведочного бурения до 39 тысяч метров.
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Предприятие «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, 13 — в Венесуэле, 1 — в Эквадоре и 5 — в России.
Максимальный годовой уровень добычи нефти предприятием зафиксирован в 1975 году, когда предприятие добыло 7,96 млн тонн нефти (в 2019 — около 1,7 млн т.).