В Речицком районе открыли три новые залежи нефти

Их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе «Белоруснефти».

Речь идет о Южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба, передает TUT.by .

В частности, при испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тысяч метров был получен приток нефти дебитом 100 тонн в сутки — и работа продолжается.

В 2020 году белорусские нефтяники закончат бурение на Гарцевском месторождении и тогда подсчитают новые запасы углеводородов. Также продолжатся сейсморазведочные работы на Макановичско-Великоборском участке, в который входит Гарцевское месторождение.

В этом году в «Белоруснефти» намечена самая масштабная программа геолого-разведочных работ за последние годы. Планируется нарастить объем полевых сейсморазведочных работ по системе 3D до 379 квадратных километров и увеличить метраж поисково-разведочного бурения до 39 тысяч метров.