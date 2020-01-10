Премьер-министр Латвии посетит Минск 16 января

Кришьянис Кариньш 16 января посетит Беларусь с рабочим визитом, сообщила пресс-служба латвийского главы правительства.

В ходе визита премьер-министр встретится с Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе в области экологии, транспорта и логистики, а также обсудить текущую ситуацию в регионе.

Кришьянис Кариньш также примет участие в совещании по организации чемпионата мира по хоккею в 2021 году, на котором планируется обсудить текущие вопросы, касающиеся подготовки к чемпионату.

«Латвия заинтересована в поддержании добрососедских отношений и более тесного экономического сотрудничества с Беларусью. Чемпионат мира по хоккею, организованный совместно Латвией и Беларусью, является хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами», — считает Кариньш.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко рассчитывает посетить Латвию в первой половине 2020 года. По словам главы государства, накопилось много вопросов для того, чтобы «продвинуть наши отношения с этой нашей соседней страной».