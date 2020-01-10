Премьер-министр Латвии посетит Минск 16 января
Кришьянис Кариньш 16 января посетит Беларусь с рабочим визитом, сообщила пресс-служба латвийского главы правительства.
В ходе визита премьер-министр встретится с Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе в области экологии, транспорта и логистики, а также обсудить текущую ситуацию в регионе.
Кришьянис Кариньш также примет участие в совещании по организации чемпионата мира по хоккею в 2021 году, на котором планируется обсудить текущие вопросы, касающиеся подготовки к чемпионату.
«Латвия заинтересована в поддержании добрососедских отношений и более тесного экономического сотрудничества с Беларусью. Чемпионат мира по хоккею, организованный совместно Латвией и Беларусью, является хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами», — считает Кариньш.
Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко рассчитывает посетить Латвию в первой половине 2020 года. По словам главы государства, накопилось много вопросов для того, чтобы «продвинуть наши отношения с этой нашей соседней страной».
|По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Латвии за 10 месяцев 2019 года составил 431,3 млн долларов, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе экспорт — 355,7 млн (-18,4%), импорт — 75,6 млн (+2,7%). Положительное сальдо составило 280,1 млн долларов.