Принц Гарри встретил Новый год в особняке российского миллиардера

Британские СМИ узнали, кому принадлежит дом, в котором жили в Канаде принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл провели шесть недель на острове Ванкувер, где отдыхали и встретили Рождество и Новый год. После праздников они вернулись в Лондон, чтобы сделать заявление о том, что отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

Как сообщает The Sun , дом принадлежит российскому миллиардеру Юрию Мильнеру, который занял 597 строчку в рейтинге Forbes самых богатых людей мира.

По информации издания, герцог и герцогиня Сассекские попросили жителей острова подписать соглашение о неразглашении какой-либо информации об пребывании на нем представителей королевской семьи и матери Меган Маркл Дории Рэгланд.