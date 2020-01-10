Неизвестный ограбил банк на Гомельщине и скрылся

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Вечером 10 января мужчина вошел в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик и под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами.

По данным пресс-службы МВД, грабитель забрал 4000 белорусских рублей, 1000 долларов и 30 тысяч российских рублей.

На преступнике были черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо он скрыл шарфом с красными продольными полосами.

В области ввели план «Сирена».
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Тэги: ограбление банка кража Город: Большевик

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