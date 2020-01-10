В судах Минска приговорили к штрафам еще одну группу противников интеграции с Россией

В судах Минска приговорена к штрафам еще одна группа участников акций против интеграции с Россией, которые прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.

Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Так, в суде Первомайского района судья Анастасия Лейковская оштрафовала Светлану Коваленко на 50 базовых величин (1350 рублей).

В суде Ленинского района судья Татьяна Шотик оштрафовала жену оппозиционного политика Николая Статкевича Марину Адамович на 50 базовых величин (1350 рублей), судья Валентина Бортник оштрафовала Ирину Цап на 30 базовых (810 рублей), и на такую же сумму судья Алексей Кисляк оштрафовал блогера Эдуарда Пальчиса.

В суде Советского района судья Елена Жукович оштрафовала журналистку Ольгу Быковскую на 25 базовых величин (675 рублей), а судья Вера Головкова оштрафовала сопредседателя оргкомитета БХД Ольгу Ковалькову на 50 базовых (1350 рублей).

В суде Заводского района на 30 базовых величин (810 рублей) оштрафован Артур Смоляков, решение вынесла судья Елена Капцевич.

Ранее 10 января в судах Минска к штрафам и административным арестам были приговорены более десятка активистов.