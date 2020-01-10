Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов
В Беларуси введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов, а также повышена ставка налога на прибыль для организаций, занимающихся транспортировкой нефти.
Соответствующий указ 10 января подписал президент Беларуси.
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Это необходимо для «формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси».
Указом признана объектом обложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.