В попытке госпереворота в Абхазии обвинили «героя ДНР»

Председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия (правительство в изгнании) Джемал Гамахария заявил, что к штурму здания Администрации президента в Сухуми причастен «признанный представитель криминального мира» Ахра Авидзба.

Бывший боевик ДНР Ахра Авидзба. Фото: riafan.ru

Абхазский президент Рауль Хаджимба обречен и непременно покинет занимаемую должность, однако это не принесет каких-либо важных изменения для Грузии, заявил Гамахария, передает newsgeorgia.ge .

Около двухсот человек прорвались в здание Администрации абхазского президента 9 января. Они требовали признать недействительными результаты прошедших в прошлом году выборов, на которых победил Хаджимба. Вечером 9 января абхазский парламент проголосовал за отставку Хаджимба, однако принятый документ носит характер рекомендации и не может обязать де-факто президента сложить полномочия.

Протесты продолжаются в Сухуми и 10 января. Утром в пятницу у администрации Хаджимба местная оппозиция разбила штаб. Демонстранты заявили, что не разойдутся до тех пор, пока не будут объявлены новые выборы.

Джемал Гамахария подчеркивает, что в протестах принимают участие родственники криминальных авторитетов, убитых в Сухими осенью прошлого года. Одна из главных фигур — это Ахра Авидзба . По словам Гамахария, тот является «признанным представителем криминального мира». В прошлом Авидзба воевал в самопровозглашенной Донецкой народной республике на стороне сепаратистов, а в настоящее время постоянно проживает в Сочи.

«Руководили вчерашними событиями не политические партии — тот же Квициниа, который проиграл выборы Хаджимба, после фальсицикаций, — а родственники криминального авторитета, убитого месяц назад, возглавляемые Ахрой Авидзба… В адрес Хаджимба от него уже долго поступают заявления, содержащие угрозы, поскольку он знает, что именно двое охранников Хаджимба задержаны в связи с этим убийством», — сказал Гамахария.

По данным абхазского ЦИК, Хаджимба набрал 47,38% голосов, а Квициния — 46,19%. Согласно этим результатам, в абсолютном количестве голосов разрыв между кандидатами составил всего 1 тысячу голосов.

К протестам в центре Сухуми присоединился депутат абхазского парламента, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания, который также был кандидатом в президенты. За месяц до выборов Бжания перенес тяжелое отравление. До последнего времени он проходил курс лечения в Москве и вернулся в Абхазию 9 января.

Гамахария уверен, что в оккупированном регионе объявят новые выборы и Хаджимба придется уйти. Одновременно, Гамахария отмечает, что кардинально это не изменит ситуацию, поскольку власть останется сосредоточена в руках «людей Москвы».

«Хаджимба Россию устраивает и поэтому они всячески способствовали его президентству, но, если власть он не сохранит, в этом случае Хаджимба уже ничего не стоит. Им нужна Абхазия, а не Хаджимба. Абхазское общество по-прежнему останется в руках криминальных сил. Это показывает лидерство Бжания, который заявлен, как представитель оппозиционной партии, однако рядом с ним лидеры криминального мира», — подчеркнул он.

Гамахария напомнил, что Россия заинтересована в отмене существующего в Абхазии запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам. Он не исключил, что Москва попытается добиться этого, когда Хаджимба уйдет.

«В декабре в Сухуми прибыла делегация Думы с одним единственным требованием, которое было озвучено в форме ультиматума. Оно касалось разрешения о продаже земель гражданам России. Все усилия России направлены на это. Если такое будет позволено, нужен будет всего год на то, чтобы скупить все абхазское имущество, и мы окончательно потеряем эту территорию. Вторым требованием будет то, чтобы интеграция продолжалась, то есть интеграция с Россией, чтобы Абхазия вошла в состав России, как ассоциированный член», — заключил Гамахария.