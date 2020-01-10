Европарламент назвал агрессию России против Украины угрозой для всего континента

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента о совместной политике безопасности и обороны ЕС.

«Европарламент считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и косвенную угрозу безопасности континента», — говорится в документе .

Европарламент выражает обеспокоенность попытками России дестабилизировать ситуацию и угрожать безопасности. В документе подчеркивается, что оккупация и милитаризация Россией восточной Украины и Крыма продолжается, а Минские договоренности не выполнены.

Согласно резолюции, ЕП осуждает военную интервенцию России и аннексию Крыма и выражает поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.