Лукашенко удостоил своей благодарности сотрудников ряда государственных СМИ

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Благодарности президента Беларуси удостоены представители средств массовой информации.


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Как отмечает пресс-служба главы государства, благодарность выражена «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики».

В частности, президент отметил заместителя гендиректора по идеологической работе БелТА Сергея Адерихо, политического обозревателя СТВ Юлию Бешанову, ведущую ОНТ Ольгу Куришко, замдиректора дирекции информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио Надежду Лысенко, политического обозревателя издательского дома «Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика, редактора отдела газеты «Звязда» Ольгу Медведеву и специального корреспондента «Агентства телевизионных новостей» НГТРК Елену Насачеву.
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Тэги: госСМИ Персона: Сергей Адерихо Юлия Бешанова Ольга Куришко Надежда Лысенко Андрей Муковозчик Ольга Медведева Елена Насачева

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