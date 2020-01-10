Лукашенко подписал безвиз на время ЧМ-2021 по хоккею

Указ «О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой» разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа — США.

В нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии, сообщает пресс-служба президента.

Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Документом также урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.