Лукашенко подписал безвиз на время ЧМ-2021 по хоккею

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Указ «О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой» разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа — США.

В нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии, сообщает пресс-служба президента.


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Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Документом также урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Сюжет: ЧМ по хоккею в Минске
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021 Беларусь-Латвия Персона: Александр Лукашенко

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