Сотрудники СБУ вывезли из ДНР сепаратиста

Он дал украинским спецслужбам свидетельские показания относительно бывших «сослуживцев» и наличия иностранной военной техники.

Сотрудники Контрразведки СБУ провели спецоперацию, в ходе которой переместили на подконтрольную украинской власти территорию бывшего сепаратиста ДНР, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в 2015 году житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой «100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР».

«Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение "службы" молодой человек получал заработную плату в размере 15 тысяч российских рублей (245 долларов — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже, увидев преступления сепаратистов, в том числе против мирных граждан, мужчина захотел покинуть территорию ДНР.

«Он дал украинским правоохранителям свидетельские показания о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники», — сообщили в СБУ.

Спецслужбы провели проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства, решением суда он освобожден от уголовной ответственности.