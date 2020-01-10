СК завел уголовное дело по факту ограбления банка под Гомелем

Вечером 10 января неизвестный похитил деньги из отделения банка в поселке Большевик Гомельского района.

На месте преступления работают гомельские следователи, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков. Гомельским РОСК возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса.

По предварительным данным, 10 января около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик Гомельского района вошел мужчина. Угрожая работнице банка предметом, похожим на пистолет, мужчина завладел деньгами и скрылся.

Ранее пресс-служба МВД со ссылкой на работницу банка сообщила, что мужчина забрал 4000 белорусских рублей, 1000 долларов США и 30 тысяч российских рублей. Для установления точной суммы похищенного сотрудниками банка проводится ревизия.