В Абхазии отменили итоги президентских выборов

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии и назначила повторные выборы президента.

Алхас Квициниа. Источник: apsny.today

В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК недействительными.

Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы. Автором иска был оппозиционный политик Алхас Квициниа, который претендовал на пост главы государства.

Вчера, 9 января, участники акции протеста в Сухуми захватили здание президентской администрации и потребовали признать недействительными результаты президентских выборов. За это проголосовал и парламент страны, однако сам глава Абхазии отказался от отмены итогов выборов.

Председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия (правительство в изгнании) Джемал Гамахария заявил, что к беспорядкам причастен «признанный представитель криминального мира» Ахра Авидзба, воевавший на Донбассе против Украины.