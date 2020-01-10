В Абхазии отменили итоги президентских выборов

/ Мир
Просмотров: 19

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии и назначила повторные выборы президента.

Алхас Квициниа. Источник: apsny.today

В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК недействительными.

Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы. Автором иска был оппозиционный политик Алхас Квициниа, который претендовал на пост главы государства.


В попытке госпереворота в Абхазии обвинили «героя ДНР»

Вчера, 9 января, участники акции протеста в Сухуми захватили здание президентской администрации и потребовали признать недействительными результаты президентских выборов. За это проголосовал и парламент страны, однако сам глава Абхазии отказался от отмены итогов выборов.

Председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия (правительство в изгнании) Джемал Гамахария заявил, что к беспорядкам причастен «признанный представитель криминального мира» Ахра Авидзба, воевавший на Донбассе против Украины.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Абхазия госпереворот Персона: Рауль Хаджимба Алхас Квициниа Город: Сухуми

Другие материалы на эту тему:

Саакашвили: Лукашенко давали 2 миллиарда за признание Южной Осетии и Абхазии

Саакашвили: Лукашенко давали 2 миллиарда за признание Южной Осетии и Абхазии

Беларусь не меняла позицию по вопросу независимости Абхазии и Южной Осетии

Беларусь не меняла позицию по вопросу независимости Абхазии и Южной Осетии

Абхазские спасатели так и не познакомились с белорусским туристом

Абхазские спасатели так и не познакомились с белорусским туристом

Белорусского туриста в горах ищет пол-Абхазии

Белорусского туриста в горах ищет пол-Абхазии