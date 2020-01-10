В Абхазии отменили итоги президентских выборов
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии и назначила повторные выборы президента.
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Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы. Автором иска был оппозиционный политик Алхас Квициниа, который претендовал на пост главы государства.
Вчера, 9 января, участники акции протеста в Сухуми захватили здание президентской администрации и потребовали признать недействительными результаты президентских выборов. За это проголосовал и парламент страны, однако сам глава Абхазии отказался от отмены итогов выборов.
Председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия (правительство в изгнании) Джемал Гамахария заявил, что к беспорядкам причастен «признанный представитель криминального мира» Ахра Авидзба, воевавший на Донбассе против Украины.