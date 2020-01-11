Докатились: на «Минск-Арене» установлен антирекорд посещаемости матчей «Динамо» в КХЛ

На «Минск-Арене» 10 января зафиксирован антирекорд посещаемости матчей минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Согласно протоколу на игре белорусского клуба против подмосковного «Витязя» присутствовало 5.372 зрителя при вместимости трибун 15.086.

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Прежний антирекорд составлял 6.050 зрителей (11 октября 2010 года на матче «Динамо» с мытищинским «Атлантом»).

У «Витязя» белорусская команда выиграла со счетом 3:2, прервав рекордную серию поражений на домашней арене (девять матчей). Перед этим последнюю победу в Минске «Динамо» одержало 13 ноября, и тоже над “Витязем” (4:3). По случаю успеха в нынешней встрече динамовская пресс-служба предложила журналистам пиво от спонсора.

«Мой месседж болельщикам может быть следующим: наша команда заряжена бороться в каждом матче до конца сезона, бороться до последнего и в каждом матче играть только на победу. Серии поражений больно бьют не только по болельщикам, но и по нам. И команда хотела бы поблагодарить каждого болельщика, который поддерживает команду в такой тяжелой ситуации… Надеюсь, сегодняшняя игра доказала, что мы не опустили руки, и рассчитываю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так, как они умеют, а мы будем показывать им замечательную игру», — заявил главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

«Мы провели большую подготовку к этому матчу, — отметил он. — У нас было много собраний, на которых мы общались с командой, анализировали свою игру, и сегодня утром, войдя в раздевалку, я понял, что ребята готовы к этой игре… В последнее время мы много говорили о командном духе, и сегодня я его видел. Чувствовалось влияние опытных игроков на скамейке. Надеюсь, сохраним такой настрой и к следующему матчу послезавтра против «Спартака».

«У нас есть слабые стороны, о которых все знают: неопытность хоккеистов, нехватка лидеров. В этой лиге шансы на победу имеют сплоченные коллективы. Мы об этом говорили. Игроки откликнулись и поняли, о чем мы их просили. И еще мы просили каждого найти дополнительную мотивацию до конца сезона, чтобы она их тоже двигала вперед», — сказал тренер.

Вудкрофт отказался оценить в процентах шансы на попадание в плей-офф: «Даже мама мне говорила, что я очень далек от математики. И у меня небольшие успехи в ней. Тем не менее, если ты не лишился математических шансов на плей-офф, ты должен бороться, и это именно то, что мы собираемся делать. Если мы сейчас глянем в таблицу, мы не извлечем оттуда позитив, но нам нужно концентрироваться на позитивных вещах, подходить к каждому матчу, как к новой битве».

После 46 игр «Динамо» с 32 очками занимает последнее 12-е место в Западной конференции КХЛ (8 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 25 поражений в основное время, 5 — в овертайме и 5 — по буллитам, разница шайб 100-161). Отставание от зоны плей-офф составляет 18 очков. В регулярном чемпионате команде осталось провести 16 игр.

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