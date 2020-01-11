Атлантический циклон накрыл Беларусь

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В субботу, 11 января, погоду на территории республики будет формировать атлантический циклон, смещающийся через север нашей страны на Курскую область.

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами — слабые туман и гололед; на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный до порывистого.

По прогнозам синоптиков, днем столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

  • Брест +4..+6°С;
  • Витебск +1..+3°С;
  • Гомель +3..+5°С;
  • Гродно +3..+5°С;
  • Могилев +2..+4°С;
  • Минск +3..+5°С

Как отмечается, к вечеру в северо-восточных регионах температура воздуха опустится до 0..-3°С.
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Тэги: погода

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