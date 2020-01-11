Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг»

«Боинг 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими военными.

В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности, сообщает Би-би-си .

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», — говорится в заявлении военных.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также написал в своем «Твиттере», что катастрофа произошла из-за «человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

«Боинг 737», совершавший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал вскоре после взлета. Позже после сообщения о падении в сети появилось видео падения лайнера «Международных авиалиний Украины». На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. По информации Министерства иностранных дел Украины, среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.

Иранские власти сразу заявили, что версия теракта не рассматривается, отметив, что, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.