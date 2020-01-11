«Порошенко просил Лукашенко помирить его с Путиным»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал в эфире «Эха Москвы», почему испортились отношения Петра Порошенко и Владимира Путина.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

По его словам, все началось после конфликта в Керченском проливе: «Путин — это человек, который придерживается «пацанского кодекса», как я его понимаю. В чем это выражается? Договорились — делаем, пообещал — выполнил. Порошенко столько раз его обманывал, что в «пацанский кодекс» Путина поведение Петра Алексеевича не уложилось».

Он считает, что последней каплей в разрыве отношений между президентами стала «авантюра Порошенко с украинскими кораблями в Керченском заливе».

Гордон утверждает, что это было сделано для того, чтобы ввести в Украине военное положение и, тем самым, перенести президентские выборы, которые Порошенко «изначально проигрывал».

«Путин этого шага не понял, и их отношения подошли к концу, и Путин перестал брать трубку, когда звонил Порошенко. Порошенко неоднократно пытался дозвониться. Порошенко даже просил через посредников Александра Григорьевича Лукашенко поучаствовать в том, чтобы наладить отношения с Путиным, но ничего не удалось», — заявил Гордон.

25 ноября 2018 года российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Напомним, Naviny.by писали, что тогдашний глава Украины Петр Порошенко назвал конфликт в Керченском проливе войной.

В свою очередь российский президент Владимир Путин 28 ноября 2018-го обвинил своего украинского визави в организации провокации в Керченском проливе.

Кроме этого, президент РФ заявил, что последние события — конфликт в Керченском проливе и ситуация на Донбассе — свидетельствуют о том, что нынешние власти Украины «не заинтересованы в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться».

Отвечая же на вопрос журналистов в начале декабря 2018-го, почему он не стал разговаривать с Киевом после конфликта в Керченском проливе, глава российского государства заявил, что дело не в том, что он просто уклоняется и не хочет с разговаривать с президентом Украины, а в том, что не хочет принимать участие в его избирательной кампании.

По мнению Путина, Порошенко «искусно создает провокационные ситуации». Далее он сразу «перекладывает ответственность за содеянное на Россию». И уже после этого пытается продемонстрировать, что он «успешно решает проблемы, причем возникшие не по его вине».

Путин подчеркнул, что в этих комбинациях принимать участие не будет.