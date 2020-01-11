Рано утром в Минске горел ночной клуб RE:PUBLIC — эвакуировано 170 человек
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Сообщение о пожаре в популярном в Минске ночном клубе RE:PUBLIC поступило столичным спасателям в 06:13.
До прибытия спасателей персонал заведения пытался справиться с огнем при помощи огнетушителей, а также эвакуировал более сотни посетителей.
Как выяснили прибывшие спасатели, в фойе клуба «произошло возгорание электропроводки и декоративных элементов подвесного потолка (0,5 кв. м)».
Одной из версий, приведших к возгоранию, рассматривается «короткое замыкание электропроводки осветительной сети.