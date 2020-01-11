Белорусский дальнобойщик в споре о Сталине проломил голову украинскому коллеге

Спор о политике и роли Иосифа Сталина стал причиной серьезного конфликта между белорусским и украинским дальнобойщиком.

Как сообщается , после употребления спиртного между водителями возник политический спор.

Когда словесные аргументы закончились, 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом.

Напомним, Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря заявил, что «Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова-Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах — наша Беларусь… Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь».