Белорусский дальнобойщик в споре о Сталине проломил голову украинскому коллеге

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Спор о политике и роли Иосифа Сталина стал причиной серьезного конфликта между белорусским и украинским дальнобойщиком.

Как сообщается, после употребления спиртного между водителями возник политический спор.

Когда словесные аргументы закончились, 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом.

Напомним, Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря заявил, что «Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова-Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах — наша Беларусь… Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь».
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Тэги: Беларусь-Украина Сталин дальнобойщики Италия

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