В Минске пропал мужчина

В Минске ведется поиск 52-летнего Александра Миролевича, о судьбе которого несколько дней ничего не известно.

Как сообщается, мужчина восьмого января вышел из дома (проживает на улице Орловская, 21) в неизвестном направлении и пропал.

Родные и близкие Александра до сих пор ничего не знают о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Анапе был найден пятилетний Михаэль Якимчик, которого искали 2,5 месяца, а из Толочинского социально-педагогического центра пропала 15-летняя Мария Кирикович.