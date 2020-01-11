Султан умер, да здравствует султан! Умер правитель Омана

На 80-м году ушел из жизни султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид.

Кабус бен Саид Аль Саид / Фото с сайта dariknews.bg

По официально неподтвержденным данным, правитель в последнее время серьезно болел — у него был рак.

В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать как общественные учреждения, так и частные организации.

Бездетный монарх публично не оглашал имени преемника, отмечает DW .

Кабус бен Саид Аль Саид пришел к власти в результате государственного переворота в июле 1970-го, свергнув собственного отца.

Султан проводил масштабные реформы, существенно изменившие государство. В то же время, по данным правозащитников, в Омане не было свободы выражения, а многие оппоненты режима за свои убеждения бросались за решетку.

Как отмечают местные СМИ, новым султаном стал экс-министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид, который уже принес присягу.