ЧП в белорусской армии: контрактник, получивший тяжелую травму, скончался в больнице

Новое ЧП произошло в белорусской армии. Трагическую информацию о смерти сержанта-контрактника подтвердило Министерство обороны.

По информации военного ведомства, сержант Д.Грицкевич, проходивший службу по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах, 10 января «получил тяжелую травму».

В Минобороны утверждают, что военнослужащий «нарушил требования безопасности» — пытался «запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные повреждения».

Сержант был доставлен в Стародорожскую ЦРБ, где местные медики совместно с прибывшими из Минска специалистами Главного военного клинического медцентра почти сутки боролись за его жизнь. Но жизнь военнослужащего спасти не удалось.

Д.Грицкевич служил в части в Старых Дорогах с 2018-го и проявил себя как «исполнительный и добросовестный специалист».

Увы, ЧП в белорусских силовых структурах не редкость.

Так, ранее сообщалось, что в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде во время учений десантник в темноте выстрелил холостым патроном и попал сослуживцу в глаз.

В конце ноября в Мозырском погранотряде был обнаружен труп военнослужащего срочной службы (1999 года рождения) с признаками суицида.

А на днях в Борисове покончила с собой сотрудница Ошмянского районного отдела Следственного комитета.