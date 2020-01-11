Фотофакт. В Пружанах пьяный водитель устроил ДТП — «Пежо» лег на крышу
Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя случилось накануне днем в Пружанах.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 52-летний водитель «Пежо 407» на улице Григория Ширмы не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с «Пежо 806».
От удара последний автомобиль опрокинулся и лег на крышу.
По внешним признакам прибывший экипаж ДПС определил, что водитель-нарушитель находится в нетрезвом состоянии (результаты медосвидетельствования подтвердили подозрения — в выдыхаемом воздухе было 2,3 промилле алкоголя).
По словам мужчины, перед поездкой он выпивал с приятелем, после чего отвез его домой.
В отношении него составлены два протокола.
Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.
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Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.
ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».