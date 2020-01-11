Фотофакт. В Пружанах пьяный водитель устроил ДТП — «Пежо» лег на крышу

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя случилось накануне днем в Пружанах.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 52-летний водитель «Пежо 407» на улице Григория Ширмы не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с «Пежо 806».

От удара последний автомобиль опрокинулся и лег на крышу.

По внешним признакам прибывший экипаж ДПС определил, что водитель-нарушитель находится в нетрезвом состоянии (результаты медосвидетельствования подтвердили подозрения — в выдыхаемом воздухе было 2,3 промилле алкоголя).

По словам мужчины, перед поездкой он выпивал с приятелем, после чего отвез его домой.

В отношении него составлены два протокола.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.